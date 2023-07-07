Сен-Пьер прояснил вероятность схватки с Хабибом на турнире UFC Fight Pass Invitational 6

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях легендарный канадец Жорж Сен-Пьер высказался о потенциальных соперниках в турнире UFC Fight Pass Invitational 6, на котором он выступит 14 декабря 2023 года. Сен-Пьер признался, что хотел бы встретиться с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, однако в списке потенциальных кандидатов его имени нет.
«Сегодня я получил список бойцов от UFC, и мы проверим, кто будет свободен. Схватка с Хабибом? Почему бы и нет? Однако Хабиба в списке не было», — сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.
Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.
Сен-Пьер в ММА провёл 28 боёв, в которых одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.
«Бросать не давайте!» Хабиб разрывает в регбол:
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