Волкановски и Родригес уложились в лимит полулёгкого веса

Пресс-служба UFC сообщила, что австралиец Александр Волкановски и мексиканец Яир Родригес, которые сразятся друг с другом в ночь с 8 на 9 июля мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 290, показали нужный вес.
Александр Волкановски продемонстрировал вес — 65,5 кг.
Яир Родригес показал вес — 65,7 кг.
В смешанных единоборствах в активе Волкановски 27 боёв, в которых он одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Родригеса 19 поединков, в которых им было добыто 15 побед (пять — нокаутом). Три раза Яир терпел поражения, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.
Спортивное мероприятие можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть поединки спортивного шоу можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» тоже будет детально освещать UFC 290.
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