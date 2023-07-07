Итоги взвешивания перед UFC 290

В Лас-Вегасе (США) завершилась процедура взвешивания перед турниром UFC 290, который пройдёт в ночь с 8 на 9 июля мск.

Австралиец Александр Волкановски и мексиканец Яир Родригес, которые сразятся друг с другом в главном поединке вечера, показали нужный вес. Александр Волкановски продемонстрировал вес — 65,5 кг. Яир Родригес показал вес — 65,7 кг.

Результаты взвешивания UFC 290:

Александр Волкановски (65,5 кг) – Яир Родригес (65,8 кг);

Брэндон Морено (56,7 кг) – Александр Пантожа (56,7 кг);

Роберт Уиттакер (84,1 кг) – Дрикус Дю Плесси (84,4 кг);

Джалин Тёрнер () – Дэн Хукер (70,5 кг);

Бо Никал (84,4 кг) – Вэл Вудберн (84,1 кг).

Спортивное мероприятие можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть поединки спортивного шоу можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» тоже будет детально освещать UFC 290.