Итоги взвешивания перед UFC 290

В Лас-Вегасе (США) завершилась процедура взвешивания перед турниром UFC 290, который пройдёт в ночь с 8 на 9 июля мск.
Австралиец Александр Волкановски и мексиканец Яир Родригес, которые сразятся друг с другом в главном поединке вечера, показали нужный вес. Александр Волкановски продемонстрировал вес — 65,5 кг. Яир Родригес показал вес — 65,7 кг.
Результаты взвешивания UFC 290:
Александр Волкановски (65,5 кг) – Яир Родригес (65,8 кг);
Брэндон Морено (56,7 кг) – Александр Пантожа (56,7 кг);
Роберт Уиттакер (84,1 кг) – Дрикус Дю Плесси (84,4 кг);
Джалин Тёрнер () – Дэн Хукер (70,5 кг);
Бо Никал (84,4 кг) – Вэл Вудберн (84,1 кг).
Спортивное мероприятие можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть поединки спортивного шоу можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» тоже будет детально освещать UFC 290.
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