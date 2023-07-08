Фроч: Фьюри кричит о своих возможностях, но не дерётся. Время разочарований для фанатов

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о Тайсоне Фьюри.

«Фьюри не бьётся, это разочаровывает и надоедает фанатам бокса. В смешанных единоборствах все бьются друг с другом, потому что так устроено. В футболе каждая команда играет друг с другом. В боксе Тайсон Фьюри кричит о своих возможностях, а бои не проходят.

Я даже не верю, что Энтони Джошуа заинтересован в боях, и он сам это сказал, он делает это ради денег. Если 100 миллионов фунтов недостаточно, то я не знаю, когда он остановится. Это время разочарований для фанатов бокса.

Люди обвиняют в этом промоутеров, телевидение, но если боксеры действительно хотят биться, то бой можно организовать», — приводит слова Фроча ProBox TV.

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