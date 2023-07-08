Фроч: Фьюри кричит о своих возможностях, но не дерётся. Время разочарований для фанатов

Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о Тайсоне Фьюри.
«Фьюри не бьётся, это разочаровывает и надоедает фанатам бокса. В смешанных единоборствах все бьются друг с другом, потому что так устроено. В футболе каждая команда играет друг с другом. В боксе Тайсон Фьюри кричит о своих возможностях, а бои не проходят.
Я даже не верю, что Энтони Джошуа заинтересован в боях, и он сам это сказал, он делает это ради денег. Если 100 миллионов фунтов недостаточно, то я не знаю, когда он остановится. Это время разочарований для фанатов бокса.
Люди обвиняют в этом промоутеров, телевидение, но если боксеры действительно хотят биться, то бой можно организовать», — приводит слова Фроча ProBox TV.
«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри
- 8 июля 2023
-
10:08
-
08:35
-
08:12
-
07:47
-
03:43
-
02:27
-
00:56
- 7 июля 2023
-
21:10
-
20:58
-
19:33
-
17:03
-
16:15
-
15:11
-
14:50
-
14:14
-
13:34
-
12:57
-
12:27
-
12:02
-
11:28
-
10:42
-
10:06
-
09:26
-
07:32
-
07:07
-
05:12
-
04:40
-
03:23
-
02:43
-
00:15
- 6 июля 2023
-
23:41
-
22:36
-
22:22
-
21:50
-
20:49