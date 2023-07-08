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Немков: фаворит — Волкановски, финиш может быть в любую минуту, но бой может затянуться

Немков: фаворит — Волкановски, финиш может быть в любую минуту, но бой может затянуться
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Чемпион Bellator Вадим Немков поделился ожиданиями от боя в рамках турнира UFC 290, в главном поединке которого встретятся австралиец Александр Волкановски, являющийся чемпионом UFC в полулёгком весе, и Яир Родригес, представляющий Мексику.

«Фаворит — Волкановски. Он отлично показал себя в бою против Ислама, поэтому я отдам предпочтение Алексу. Как пройдёт бой? Финиш может быть в любую минуту. И ещё не надо забывать, что у Родригеса нестандартная техника, это его большой плюс. А так… Мне кажется, бой продлится всю дистанцию», — приводит слова Немкова Sport24.

Мероприятие можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть поединки спортивного шоу можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет детально освещать UFC 290.

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