Волкановски — Родригес: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:00 мск
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В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 290.
В главном бою чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски (25-2) проведёт обязательную защиту против мексиканца Яира Родригеса (17-3).
В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе (до 57 кг) мексиканец Брэндон Морено (21-7-2) встретится с бразильцем Александром Пантожей (27-6).
Посмотреть трансляцию турнира можно будет на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Начало главного боя – не ранее 7:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 290.
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