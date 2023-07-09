Онлайн-трансляция боя Волкановски — Родригес начнётся примерно в 7:00 мск

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном бою чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски (25-2) сразится с мексиканцем Яиром Родригесом (17-3).
Алексу Волкановски 34 года. Австралиец дебютировал в сильнейшей организации мира в 2016 году и в декабре 2019-го сразился за титул, победив единогласным решением американца Макса Холлоуэя, после чего провёл четыре защиты.
Яиру Родригесу 30 лет. Мексиканец дебютировал в UFC в 2014 году и в феврале завоевал временный титул, досрочно остановив американца Джоша Эмметта.
Посмотреть трансляцию турнира можно будет на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Начало главного боя – не ранее 7:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 290.
- 9 июля 2023
-
00:33
-
00:20
-
00:00
- 8 июля 2023
-
23:09
-
21:53
-
21:00
-
20:29
-
19:26
-
17:48
-
16:19
-
15:47
-
15:35
-
14:16
-
13:59
-
13:08
-
11:38
-
10:08
-
08:35
-
08:12
-
07:47
-
03:43
-
02:27
-
00:56
- 7 июля 2023
-
21:10
-
20:58
-
19:33
-
17:03
-
16:15
-
15:11
-
14:50
-
14:14
-
13:34
-
12:57
-
12:27
-
12:02