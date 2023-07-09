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Онлайн-трансляция боя Волкановски — Родригес начнётся примерно в 7:00 мск

Онлайн-трансляция боя Волкановски — Родригес начнётся примерно в 7:00 мск
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В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В главном бою чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски (25-2) сразится с мексиканцем Яиром Родригесом (17-3).

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец дебютировал в сильнейшей организации мира в 2016 году и в декабре 2019-го сразился за титул, победив единогласным решением американца Макса Холлоуэя, после чего провёл четыре защиты.

Яиру Родригесу 30 лет. Мексиканец дебютировал в UFC в 2014 году и в феврале завоевал временный титул, досрочно остановив американца Джоша Эмметта.

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, увидеть поединки можно на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». Начало главного боя – не ранее 7:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 290.

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