«Мне нужна операция на руке, но я хочу пояс в лёгком весе». Волкановски — после победы

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного боя чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound австралиец Алекс Волкановски сразился с мексиканцем Яиром Родригесом. Бой завершился победой Волкановски техническим нокаутом в третьем раунде.

После окончания поединка австралиец рассказал о планах на будущее. «Что касается следующего боя, то немного восстановлюсь, побуду с семьёй, мне сейчас нужна операция на руке и там посмотрим. Я всё ещё хочу пояс в лёгком весе, я иду за ним, и я слышал, Илия Топурия много болтает в последнее время, так что, может быть, он будет следующим», — сказал Волкановски после боя.