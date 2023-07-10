Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Яир Родригес сделал первое заявление после досрочного поражения от Волкановски

Яир Родригес сделал первое заявление после досрочного поражения от Волкановски
Аудио-версия:
Комментарии

Мексиканский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Яир Родригес прокомментировал досрочное поражение от действующего обладателя титула австралийца Алекса Волкановски.

Напомним, поединок Волкановски и Родригеса возглавил турнир UFC 290 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой австралийца техническим нокаутом в третьем раунде.

«Спасибо за заботу, друзья. Знаю, ожидания не оправдались, но правда заключается в том, что я был настроен на победу. Могу лишь поздравить Алекса Волкановски и его команду с прекрасным выступлением.

Ничто не сбивает нас с толку, я всегда говорил, что стойкость — это часть меня и всех мексиканцев. Мужчина должен принимать поражение. Это не единственная моя возможность заставить тех, кто любит и поддерживает, гордиться мной, впереди ещё немало шансов. Да здравствует Мексика!» – написал Родригес в социальных сетях.

Материалы по теме
Волкановски нокаутировал Родригеса и сохранил пояс чемпиона полулёгкого веса
Материалы по теме
Волкановски нужен только Махачев. В полулёгком весе почти нет соперников
Волкановски нужен только Махачев. В полулёгком весе почти нет соперников
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023