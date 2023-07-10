Яир Родригес сделал первое заявление после досрочного поражения от Волкановски

Мексиканский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Яир Родригес прокомментировал досрочное поражение от действующего обладателя титула австралийца Алекса Волкановски.
Напомним, поединок Волкановски и Родригеса возглавил турнир UFC 290 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой австралийца техническим нокаутом в третьем раунде.
«Спасибо за заботу, друзья. Знаю, ожидания не оправдались, но правда заключается в том, что я был настроен на победу. Могу лишь поздравить Алекса Волкановски и его команду с прекрасным выступлением.
Ничто не сбивает нас с толку, я всегда говорил, что стойкость — это часть меня и всех мексиканцев. Мужчина должен принимать поражение. Это не единственная моя возможность заставить тех, кто любит и поддерживает, гордиться мной, впереди ещё немало шансов. Да здравствует Мексика!» – написал Родригес в социальных сетях.
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