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Джаред Каннонье выразил желание провести бой с Хамзатом Чимаевым

Джаред Каннонье выразил желание провести бой с Хамзатом Чимаевым
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Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Джаред Каннонье заявил, что готов встретиться в октагоне с непобеждённым шведско-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Я думал о таком варианте. Предполагал, что в UFC захотят организовать мой бой с Чимаевым после того, как я побью Марвина Веттори, потому что у них уже есть претендентский бой, но позже я узнал, что Хамзат может подраться с Камару Усманом. Но для меня это всё равно интересный бой, и я бы не отказался от него. Если мне позвонят из UFC и назовут Чимаева, я отвечу: «Да, конечно, давайте сделаем это», — цитирует Каннонье MiddleEasy.

Бой Джареда Каннонье с Марвином Веттори возглавит турнир UFC on ESPN 47, который пройдёт 17 июня в Лас-Вегасе.

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