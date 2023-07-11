«Дана Уайт, до сих пор жду боя». Хамзат Чимаев показал своё фото с седой бородой

Известный шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к президенту UFC Дане Уайту по поводу следующего поединка. Чимаев в шутку показал своё отретушированное фото, намекнув, что ждать ему, возможно, придётся до старости.
«Дана Уайт, до сих пор жду боя», — подписал фото Чимаев.
Фото: Из соцсетей Хамзата Чимаева
Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. В общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победу.
Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой:
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