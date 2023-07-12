Нагибин объяснил, почему не хочет переходить в UFC

Боец RCC Тимур Нагибин рассказал, почему сейчас не планирует переходить в американский промоушен UFC.
«Есть ли цель переходить в UFC? Это много кто спрашивает, я на самом деле не прочь подраться, с кем-то помериться силами, но тут такой момент, что в мелочах загвоздки. Там, например, свои условия контракта, свои гонорары, которые, допустим, меня могут не устраивать. Почему я должен туда ехать, ради чего? Есть ли какое-то перспективное будущее? Если перспективы нет, то смысл мне в One FC или UFC выступать.
Допустим, UFC предлагает контракт маленький, но у тебя перспектива есть в будущем, и если будешь выигрывать и себя показывать, то у тебя и хорошие гонорары будут, и с хорошими бойцами драться. Если этого нет, то смысл туда идти? Просто так, что ли? Тогда я здесь лучше буду сидеть, драться, радовать своих, так сказать, свою публику, своих людей, команду», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
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