Тимур Нагибин и Артур Зайнуков проведут бой в главном карде шоу RCC 16

Российские бойцы Тимур Нагибин (21-7) и Артур Зайнуков (13-4) проведут бой в главном карде тюменского турнира RCC 16. 28 июля им предстоит трёхраундовый бой в лёгком весе.
Для Нагибина предстоящий поединок будет уже 11-м в организации. Последний бой он провёл в родной Тюмени и одержал победу над экс-бойцом UFC Ронни Торресом. Сразу после этого Нагибин вошёл в топ-5 лучших бойцов страны и готов взойти на вершину.
Артур Зайнуков представляет школу легендарного бойца Хабиба Нурмагомедова и тренируется в одном зале с мировыми топами смешанных единоборств. В RCC его ждёт дебют, и его предыдущий опыт не вызывает сомнений: бывший претендент на титул EFC успел хорошо зарекомендовать себя в дубайском промоушене UAE, где прошёл всех предложенных оппонентов.
Прямой эфир будет доступен эксклюзивно на телеканале UDAR.
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