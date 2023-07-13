Челси Чендлер: слышала, что Ронда Роузи возвращается в UFC

Американка Челси Чендлер рассказала о том, что звёздный боец смешанных единоборств Ронда Роузи может вернуться в UFC.
«Я слышала, что Ронда возвращается. Так что как знать… Я была бы рада приветствовать её в нашем дивизионе.
Думаю, это будет отличный бой. Прошло много времени, и всё меняется. Люди становятся лучше. Чувствую, что её время в WWE начинает уходить. Я бы хотела это увидеть», – приводит слова Чендлер BJ Penn.
36-летняя Ронда Роузи одержала в MMA 12 побед и потерпела два поражения. Свой последний бой она провела в декабре 2016 года, уступив техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала на ринге в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE, RAW, но в 2019 году уступила титул Ребекке Куин, выступающей под именем Бекки Линч. В данный момент у Роузи осталось чуть больше месяца контракта с WWE, она сможет покинуть компанию к началу осени.
- 13 июля 2023
-
16:10
-
14:44
-
13:23
-
12:48
-
12:15
-
10:16
-
10:12
-
09:41
-
04:48
-
03:00
-
00:59
-
00:54
-
00:17
-
00:07
- 12 июля 2023
-
23:56
-
23:11
-
22:50
-
22:38
-
22:10
-
21:00
-
20:14
-
19:34
-
19:08
-
18:21
-
17:59
-
17:24
-
16:57
-
16:21
-
15:43
-
15:26
-
14:54
-
13:48
-
13:05
-
12:52
-
12:18