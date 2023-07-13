Челси Чендлер: слышала, что Ронда Роузи возвращается в UFC

Американка Челси Чендлер рассказала о том, что звёздный боец смешанных единоборств Ронда Роузи может вернуться в UFC.

«Я слышала, что Ронда возвращается. Так что как знать… Я была бы рада приветствовать её в нашем дивизионе.

Думаю, это будет отличный бой. Прошло много времени, и всё меняется. Люди становятся лучше. Чувствую, что её время в WWE начинает уходить. Я бы хотела это увидеть», – приводит слова Чендлер BJ Penn.

36-летняя Ронда Роузи одержала в MMA 12 побед и потерпела два поражения. Свой последний бой она провела в декабре 2016 года, уступив техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала на ринге в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE, RAW, но в 2019 году уступила титул Ребекке Куин, выступающей под именем Бекки Линч. В данный момент у Роузи осталось чуть больше месяца контракта с WWE, она сможет покинуть компанию к началу осени.