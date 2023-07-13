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Жорж Сен-Пьер назвал лучшего бойца ММА

Жорж Сен-Пьер назвал лучшего бойца ММА
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный канадец Жорж Сен-Пьер высказался об австралийском бойце смешанных единоборств, чемпионе промоушена в полулёгком весе Александре Волкановски.

«Он очень хорош во всём. Как раз в этом и заключалось моё преимущество. Я не был лучшим в чем-то одном, но был [достаточно] хорош везде. Благодаря этому я мог быть крайне опасным для своих соперников. Как мне кажется, он использует аналогичную стратегию. Думаю, он лучший действующий боец, первый в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», – сказал Сен-Пьер на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

На счету Волкановски 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

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