Стерлинг: если вы хотите включить Хабиба в список величайших, то включите и Волкановски

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг заявил, что австралийский боец Александр Волкановски заслуживает быть включённым в список величайших бойцов всех времён.

«Я думаю, Волкановски должен быть в списках лучших, если посмотреть на его резюме, на всех парней, которых он побил. На данный момент он непобедим в полулёгком дивизионе UFC. Парень творит историю. Когда мы говорим о величайших бойцах за всё время, почему Волкановски не участвует в этом разговоре? В своей весовой категории он определённо величайший боец. Я думаю, теперь мы можем сказать, что Волкановски превзошёл Жозе Альдо.

Посмотрите на уровень таланта и умений парней, с которыми он сражался. Я имею в виду, он там, наверху, в одном ряду с Джоном Джонсом, Жоржем Сен-Пьером и Андерсоном Силвой. Люди собираются включить в этот ряд Хабиба Нурмагомедова. Я думаю, если вы собираетесь включить туда Хабиба, вы должны включить и Волкановски», — приводит слова Стерлинга MMA News.