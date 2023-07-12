Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг показал актуальную физическую форму. Фото

Действующий американский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись фотографией с тренировки.

«5,5 недели, и мы не увидим, кто есть кто», — написал Стерлинг.

Фото: Фотограф Jake Fine

Напомним, в ночь с 19 на 20 августа Алджамейн проведёт поединок с соотечественником Шоном О’Мэлли. Бой пройдёт на турнире UFC 292.

Напомним, в последнем бою Стерлинг встречался с соотечественником Генри Сехудо. Gjtlbyjr проходил в ночь на 7 мая мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Противостояние продлилось все пять раундов и закончилось победой Алджамейна раздельным решением судей.

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