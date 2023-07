Биспинг: я слышал, что Нганну получит около $ 30 млн за бой с Фьюри

Член Зала славы UFC Майкл Биспинг рассказал о возможной цифре гонорара, который получит франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну за бой с именитым британцем Тайсоном Фьюри.

«Этот бой с Тайсоном Фьюри официально утверждён. Поединок будет длиться 12 раундов по профессиональным правилам. Нокауты разрешены. Я слышал, что Нганну получит сумму около $ 30 млн», — заявил Биспинг на подкасте Believe You Me.

Тем самым Биспинг подтвердил заявление блогера Джейка Пола о том, что Фрэнсис получит гонорар, измеряемый десятками миллионов долларов.

Ранее агент Нганну говорил, что гонорар за бой с Фьюри превышает сумму, заработанную Фрэнсисом в UFC за всю карьеру.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.