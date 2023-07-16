Менеджер Ломаченко оценил вероятность реванша с Хейни
Поделиться
Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях, украинца Василия Ломаченко, оценил вероятность организации реванша с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), американцем Девином Хейни.
«Хотим ли мы устраивать реванш? Да, конечно. Получится ли у нас? Скорее всего, нет, потому что Хейни уже знает, с кем дрался.
Выиграл ли Василий? Да, никаких сомнений. Но, к сожалению, судьи увидели нечто отличное от того, что увидели мы — и я не хочу сказать, что они были куплены. Все знают, кто победил в этом бою, и это Лома. И я не верю, что Хейни даст ему реванш», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Напомним, бой Ломаченко и Хейни состоялся в мае. Американец победил единогласным решением.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июля 2023
-
19:05
-
18:34
-
18:05
-
17:28
-
16:21
-
13:42
-
12:15
-
11:29
-
10:35
-
09:30
-
08:11
-
07:51
-
07:40
-
06:33
-
06:19
-
05:00
-
04:48
-
04:01
-
00:54
-
00:36
- 15 июля 2023
-
23:51
-
23:04
-
23:01
-
22:06
-
21:39
-
21:09
-
20:38
-
19:37
-
19:09
-
18:39
-
17:50
-
17:16
-
15:44
-
14:49
-
13:47
Партнерский контент