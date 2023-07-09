Шакур Стивенсон вызвал Ломаченко на бой, украинец ответил
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Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) обратился в социальных сетях к бывшему обладателю титулов в трёх дивизионах украинцу Василию Ломаченко (17-3, 11 KO).
Стивенсон: «Эй, Василий, ничего, кроме уважения, чемпион, ты заслужил пояса. Надеюсь, ты поправился и с тобой всё в порядке. Думаю, пришло время для настоящих высококлассных шахмат. Я готов к большому чемпионскому бою».
Ломаченко: «Спасибо, Шакур! Я в порядке! Мне жаль, но у меня осталось незаконченное дело с Девином Хейни».
В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко уступил единогласным судейским решением американцу Девину Хейни. Стивенсон в апреле досрочно остановил японца Шуичиро Йошино, дебютировав в лёгком весе.
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