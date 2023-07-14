Реванш с Ломаченко под угрозой. Хейни попался с пистолетом — ему грозит тюремный срок

Недавний поединок между Девином Хейни и Василием Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе получился максимально громким. Украинский ветеран, на которого мало кто ставил, задал серьёзную трёпку действующему чемпиону, который превосходил его в молодости и габаритах. Большинству болельщиков и экспертов показалось, что Ломаченко заслужил победу, но все судьи единогласно признали победителем Хейни.

После такого результата Василий не сдержал слёз в раздевалке, а его команда подала протест на судейское решение, хотя и понимала, что это ни к чему не приведёт. Логично, что Ломаченко вдобавок потребовал от Хейни немедленного реванша. Тот сначала гордо отказался, заявив, что победил безоговорочно. Но потом отец Хейни признал, что уже разговаривает с промоутерами по поводу второго боя против Ломаченко. Казалось, что реванш неизбежен, но тут вмешались криминальные обстоятельства.

На днях Хейни арестовали в Калифорнии по обвинению в хранении оружия. Полиция нашла незарегистрированный полуавтоматический пистолет в машине, принадлежащей Девину: сам боксёр в тот момент находился на пассажирском сиденье. Хейни пришлось провести ночь в тюрьме, откуда он вышел, заплатив залог в размере $ 35 тыс. Забавно, что примерно ту же сумму чемпион заплатил в качестве штрафа, когда толкнул Ломаченко во время стердауна. Тогда Девин долго возмущался из-за потерянных долларов, но сейчас молчит.

Шутки шутками, однако теперь возможный реванш с Ломаченко под угрозой. В августе Хейни предстоит суд, на который он обязан прибыть лично. Боксёру грозит тюремное заключение сроком до одного года. Конечно, Девин вряд ли получит наказание по максимальной планке, но даже несколько месяцев за решёткой могут поставить крест на встрече с украинцем. Василий не молодеет, сейчас для него на счету буквально каждый день. Будем надеяться, Девин выйдет сухим из воды и всё-таки решится на реванш.