Хамзат Чимаев показал актуальную форму

Четвёртый номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC, непобеждённый швед Хамзат Чимаев (12-0) продолжает поддерживать форму в преддверии грядущих выступлений и время от времени делится фото с подписчиками.

Фото: из личного архива Хамзата Чимаева

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2018 году и в июле 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC.

В апреле 2022 года на турнире UFC 273 Чимаев победил единогласным судейским решением бывшего претендента на титул, бразильца Гилберта Бёрнса, после чего на UFC 279 в сентябре досрочно финишировал в первом раунде американца Кевина Холланда.

Ранее прошёл слух, что следующим соперником Чимаева может стать американец Джаред Каннонье.

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Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: