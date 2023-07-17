Никал: мой бой с Чимаевым может стать самым большим в истории

Американец Бо Никал высказался по поводу своего возможного поединка со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Думаю, что все хотят увидеть мой бой с Хамзатом. Он давно не дрался. Он разделался с Кевином Холландом почти год назад, и я хотел бы, чтобы он, возможно, провёл ещё пару поединков, как и я.

Мне потребуется ещё немного времени, чтобы создать свою репутацию и достичь того уровня, на котором я хочу быть, а ему — достичь того уровня, на котором он должен быть, чтобы сделать этот бой громким. Чтобы создать ту атмосферу, которую этот бой заслуживает.

Если это будет бой за пояс, то это может быть самый большой бой в истории, но сейчас мы оба не являемся чемпионами и даже не являемся претендентами. Это определённо тот бой, о котором я думаю, но в дальнейшем, вероятно, будут и более серьёзные поединки», — приводит слова Никала MMA Fighting.