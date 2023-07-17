Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Никал: мой бой с Чимаевым может стать самым большим в истории

Никал: мой бой с Чимаевым может стать самым большим в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Американец Бо Никал высказался по поводу своего возможного поединка со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Думаю, что все хотят увидеть мой бой с Хамзатом. Он давно не дрался. Он разделался с Кевином Холландом почти год назад, и я хотел бы, чтобы он, возможно, провёл ещё пару поединков, как и я.

Мне потребуется ещё немного времени, чтобы создать свою репутацию и достичь того уровня, на котором я хочу быть, а ему — достичь того уровня, на котором он должен быть, чтобы сделать этот бой громким. Чтобы создать ту атмосферу, которую этот бой заслуживает.

Если это будет бой за пояс, то это может быть самый большой бой в истории, но сейчас мы оба не являемся чемпионами и даже не являемся претендентами. Это определённо тот бой, о котором я думаю, но в дальнейшем, вероятно, будут и более серьёзные поединки», — приводит слова Никала MMA Fighting.

Материалы по теме
Фото
Хамзат Чимаев показал актуальную форму
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023