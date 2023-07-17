Дудакова расскзаала, где бы она хотела провести второй поединок в UFC

Российский боец Виктория Дудакова после победы в поединке с представительницей Бразилии Истелой Нунес на турнире UFC заявила о желании провести свой второй поединок в промоушене в Абу-Даби.

«Я готова драться с любой соперницей, которую мне дадут, потому что моя цель – это дойти до пояса. Но в первую очередь мне бы хотелось подраться в Абу-Даби, потому что там очень много русских людей, и это будет очень интересно как для них, так и для меня» — приводит слова Дудаковой MMA News.

Бой между Дудаковой и Нунес закончился победой россиянки техническим нокаутом уже на 34-й секунде в первом раунде.

Для Дудаковой эта победа стала уже седьмой в семи поединках в смешанных единоборствах в карьере и первой в рамках UFC. Нунес потерпела пятое поражение в ММА. Также на счету бразильянки шесть выигранных поединков.