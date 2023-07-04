Президент Ural Fighting Championship прокомментировал возможный бой Шлеменко и Ермекова

Президент Ural Fighting Championship Радмир Габдуллин высказался о потенциальном поединке между Александром Шлеменко и Дауреном Ермековым.
«Даурен сделал очень правильную вещь. Он показал, как в спорте можно уважительно отнестись к своему потенциальному оппоненту, вызвать его красиво на бой, а не сделав это грязно, оскорбив его. Мы со своей стороны всячески поддерживаем такого образа приветствия и заявления. С Александром мы общались на эту тему, готов обсуждать. У него в июле состоится поединок в Омске. До того как пройдёт этот бой, мы не можем обсуждать детали и рассматривать стратегию раскрутки.
Почему нет? Даурен может пробовать разные тактики, работать в стойке и борьбе. Он очень интересный и высококлассный спортсмен. И Александру будет интересно выйти в ринг с Дауреном. Лично я за то, чтобы бой состоялся. А в ходе переговоров мы уже выясним, реально ли его сделать в рамках нашей лиги», — сказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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