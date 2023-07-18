Источник: Коста отказался от боя с Алискеровым на турнире UFC 291

Поединок между бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой с россиянином Икрамом Алискеровым на на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити отменён, сообщает Sportskeeda.

По данным источника, Коста отказался от участия в турнире, и Алискеров будет соревноваться с новым соперником. Не исключено, что Алискеров проведёт бой с грузинским бойцом Романом Долидзе.

На счету Алискерова 14 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

Коста дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в престижнейшей организации мира. В сентябре 2020 года Коста сразился за титул в среднем весе, уступив техническим нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. Всего на его счету в MMA 14 побед и два поражения.