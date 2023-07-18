Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: Коста отказался от боя с Алискеровым на турнире UFC 291

Источник: Коста отказался от боя с Алискеровым на турнире UFC 291
Аудио-версия:
Комментарии

Поединок между бывшим претендентом на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой с россиянином Икрамом Алискеровым на на турнире UFC 291 в Солт-Лейк-Сити отменён, сообщает Sportskeeda.

По данным источника, Коста отказался от участия в турнире, и Алискеров будет соревноваться с новым соперником. Не исключено, что Алискеров проведёт бой с грузинским бойцом Романом Долидзе.

На счету Алискерова 14 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

Коста дебютировал в смешанных единоборствах в 2012 году и в марте 2017-го провёл первый поединок в престижнейшей организации мира. В сентябре 2020 года Коста сразился за титул в среднем весе, уступив техническим нокаутом во втором раунде новозеландцу Исраэлю Адесанье. Всего на его счету в MMA 14 побед и два поражения.

Материалы по теме
«Беги, Форрест, беги!» Фанаты высмеивают девушку-бойца из UFC
Видео
«Беги, Форрест, беги!» Фанаты высмеивают девушку-бойца из UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023