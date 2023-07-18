Боец RCC — об А. Емельяненко: время показывает, что вредные привычки нужно исключать

Боец RCC Борис Медведев высказался по поводу российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Да, я видел Александра Емельяненко. Здоровый дядька. Я видел его, ещё когда он дрался в Pride. Это легенда, на самом деле. Мне, если честно, немного обидно по-человечески. В Pride с ним выходили люди, какие-то бешеные быки, и он просто прибивал, ронял их. Вместе с Федей они передвигались. Ну а сейчас, получается, вот такая вот судьба. Время всё ставит на свои места и ещё раз подчёркивает, что, наверное, вредные привычки нужно исключать из своего привычного образа жизни», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата« Яхьёй Гасановым.

Напомним, последний поединок Емельяненко состоялся в мае. Тогда известный боец схлестнулся с блогером Евгением Ершовым. Емельяненко одержал победу болевым приёмом. При этом отмечалось, что Александр был в плохом состоянии. После этого Емельяненко должен был провести поединок с Джеффом Монсоном. Бой планировали провести в августе в Уфе, однако позже стало известно, что его отменили.