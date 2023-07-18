Царукян: Вартаняну лучше продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше

Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян дал совет своему соотечественнику Эдуарду Вартаняну.

«Вартаняну лучше продолжить карьеру в UFC, даже если там гонорары будут меньше. Кто бы ещё мог успешно выступать в лёгком весе UFC из россиян?

Думаю, что чемпионы промоушенов ACA и AMC Fight Nights могут залететь в топ-10 дивизиона», – приводит слова Царукяна Metaratings.

Вартанян в ноябре прошлого года выиграл бой у Юсуфа Раисова на турнире ACA 147 техническим нокаутом. Всего в его активе 25 побед при четырёх поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

В последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. Махачев в последнем бою одолел австралийца Александра Волкановски.