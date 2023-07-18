Вячеслав Дацик встретится с Оли Томпсоном на турнире РЕН ТВ

18 августа на Волейбольной арене Динамо РЕН ТВ проведёт турнир в рамках своего проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В прямом эфире телеканал покажет четыре поединка по правилам бокса.

Главным боем турнира станет противостояние российского боксёра Вячеслава Дацика по прозвищу «Рыжий Тарзан» и британского бойца ММА Оли Томпсона.

В своём последнем поединке Дацик встречался с представителем Казахстана Галымжаном Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza. Бой продлился все три раунда по три минуты и завершился победой Жасланова решением большинства судей. Стоит также отметить, что данный поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена он выходит на бои уже 14 лет, выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Томпсон провёл 37 боёв, в 21 из них одержал победу.