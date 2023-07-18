Вячеслав Дацик встретится с Оли Томпсоном на турнире РЕН ТВ

18 августа на Волейбольной арене Динамо РЕН ТВ проведёт турнир в рамках своего проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В прямом эфире телеканал покажет четыре поединка по правилам бокса.
Главным боем турнира станет противостояние российского боксёра Вячеслава Дацика по прозвищу «Рыжий Тарзан» и британского бойца ММА Оли Томпсона.
В своём последнем поединке Дацик встречался с представителем Казахстана Галымжаном Жаслановым на совместном турнире Ural FC и Naiza. Бой продлился все три раунда по три минуты и завершился победой Жасланова решением большинства судей. Стоит также отметить, что данный поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.
Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена он выходит на бои уже 14 лет, выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Томпсон провёл 37 боёв, в 21 из них одержал победу.
- 18 июля 2023
-
17:13
-
16:46
-
16:26
-
16:06
-
15:40
-
15:08
-
14:36
-
14:19
-
14:05
-
13:46
-
13:40
-
13:15
-
12:58
-
12:50
-
12:37
-
11:52
-
11:50
-
10:15
-
09:56
-
09:50
-
09:38
-
07:52
-
04:34
-
01:10
-
00:50
-
00:42
-
00:15
-
00:06
- 17 июля 2023
-
23:37
-
22:11
-
21:58
-
21:02
-
20:47
-
20:01
-
19:05