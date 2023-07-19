Чимаев — Косте: ты остался в дураках — у меня уже есть соперник получше

Четвёртый номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC непобеждённый швед Хамзат Чимаев (12-0) опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к бразильцу Пауло Косте.

«Ты остался в дураках – у меня уже есть соперник получше», — написал Чимаев.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2018 году и в июле 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC.

В апреле 2022 года на турнире UFC 273 Чимаев победил единогласным судейским решением бывшего претендента на титул, бразильца Гилберта Бёрнса, после чего на UFC 279 в сентябре досрочно финишировал в первом раунде американца Кевина Холланда.

Ранее прошёл слух, что следующим соперником Чимаева может стать американец Джаред Каннонье.