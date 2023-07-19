«Нурмагомедов прыгнул так, что мог сломать ноги». Кириленко — о потасовке Хабиба с Конором

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о потасовке между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Россиянин присутствовал на стадионе и сидел неподалёку от команды Макгрегора.

«Что кричал Диллон Дэвис в адрес Хабиба во время боя? Конкретное не слышал. Было видно, что они вдвоём о чём-то разговаривают. Когда горячка такого масштаба, ничего не понятно. Всё происходит быстро. Никто же не ожидал, что с клетки кто-то прыгнет. А Хабиб прыгнул так, что можно было сломать обе ноги. Потому что куда приземляться? Тем более он был босиком. Потом разговаривал с Хабибом. Когда набежала толпа, ему оттоптали ноги – это самая большая проблема.

Этим боем Хабиб сделал себе имя. Если убрать все спортивные заслуги, то этот бой дал ему массовую популярность, хайп. После него пошло только по нарастающей. До этого знали, что Хабиб где-то есть, что он сильный боец, но мало знали в масс-маркете. После этого был взрыв узнаваемости», — приводит слова Кириленко Sports.ru.