«Он лучше Пакьяо». Майк Тайсон похвалил боксёра из рейтинга pound-for-pound

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о члене рейтинга pound-for-pound, чемпионе в трёх весовых категориях и абсолютном чемпионе в легчайшем весе японце Наое «Монстре» Иноуэ (24-0, 21 KO).

«Иноуэ – жёсткий засранец. Он не похож, но он лучше, чем Мэнни Пакьяо. Он яростный монстр», – сказал Тайсон в своём YouTube-подкасте.

Наое Иноуэ 30 лет. Боец является чемпионом мира в первом наилегчайшем (до 49 кг), втором наилегчайшем (до 52,2 кг) и легчайшем весе (до 53,5 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

25 июля в Токио (Япония) Иноуэ сразится за титулы WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) с непобеждённым американцем Стивеном Фултоном (21-0, 8 KO).