«Он лучше Пакьяо». Майк Тайсон похвалил боксёра из рейтинга pound-for-pound
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о члене рейтинга pound-for-pound, чемпионе в трёх весовых категориях и абсолютном чемпионе в легчайшем весе японце Наое «Монстре» Иноуэ (24-0, 21 KO).
«Иноуэ – жёсткий засранец. Он не похож, но он лучше, чем Мэнни Пакьяо. Он яростный монстр», – сказал Тайсон в своём YouTube-подкасте.
Наое Иноуэ 30 лет. Боец является чемпионом мира в первом наилегчайшем (до 49 кг), втором наилегчайшем (до 52,2 кг) и легчайшем весе (до 53,5 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
25 июля в Токио (Япония) Иноуэ сразится за титулы WBC и WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) с непобеждённым американцем Стивеном Фултоном (21-0, 8 KO).
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