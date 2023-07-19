Оскар де ла Хойя рассказал об иске, поданном на Райана Гарсию

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя рассказал о судебном иске, поданном на своего звёздного подопечного легковеса Райана Гарсию (23-1, 19 KO).

«Сейчас у нас идёт суд. Я не подавал на него в суд из-за денег, как и он на меня. Я просто хочу, чтобы он выполнил свой контракт. Просто соблюдай свой контракт, вот и всё. У него есть обязательства.

Я хочу, чтобы он дрался, чтобы он стал легендой. Вы думаете, я хотел, чтобы он выходил на поединок с Джервонтой Дэвисом с пунктом о регидратации? Нет, чёрт возьми. Я искал решение. Вокруг него находятся люди, которые говорят, что я плохой, а ему нужно уйти к другому промоутеру, с которым он заработает больше. Но Райан уже заработал $ 30 миллионов», – приводит слова де ла Хойи ESPN.