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Даниэль Кормье заявил, что Перейра и Блахович не оспорят титул UFC

Даниэль Кормье заявил, что Перейра и Блахович не оспорят титул UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье сообщил, что на конку поединка в полутяжёлом весе (до 93 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и поляком Яном Блаховичем не будет стоять вакантный титул.

«Я подумал о бое Яна Блаховича и Алекса Перейры: «Вау, может, UFC сделает его титульным?» Так было с поединком Гловера и Джамала. Я позвонил Мик Мэйнарду [матчмейкеру UFC], и он сказал: «Это не имеет никакого смысла. Иржи должен драться за титул. Он собирался драться с Джамалом по возвращении».

И хотя бой между Алексом Перейрой и Яном Блаховичем стал более важным, он не стал важным настолько, как ожидалось, потому что никто из них не уйдёт с поясом. Но результат неизменен: победитель сразится с Иржи», – сказал Кормье в эфире ESPN.

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