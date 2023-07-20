Чемпион IBF в полулёгком весе определится 15 сентября

Чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг) мексиканец Луис Альберто Лопес (28-2, 16 KO) проведёт защиту против американца Джоэта Гонсалеса (26-3, 15 KO), сообщает издание BoxingScene.
Поединок состоится 15 сентября в городе Корпус-Кристи (штат Техас, США), трансляцию вечера проведёт ESPN.
Луису Альберто Лопесу 29 лет. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в декабре сразился за мировой титул, на выезде в Великобритании одолев местного чемпиона Джоша Уоррингтона. В дебютной защите Лопес нокаутировал ирландского олимпийца Майкла Конлана.
Джоэту Гонсалесу 29 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и дважды сражался за мировой титул, уступив судейским решением соотечественнику Шакуру Стивенсону и мексиканцу Эмануэлю Наваррете.
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