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Нассурдин Имавов и Икрам Алискеров проведут бой на UFC 294 в Абу-Даби

Нассурдин Имавов и Икрам Алискеров проведут бой на UFC 294 в Абу-Даби
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Пресс-служба UFC официально анонсировала поединок в средней весовой категории между российским бойцом Икрамом Алискеровым и Нассурдином Имавовым, который представляет Францию.

Бой добавлен в кард турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби. Напомним, ранее также стало известно, что в этот же вечер состоятся бои Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой и Хамзата Чимаева с Пауло Костой.

Фото: Пресс-служба UFC

Для Икрама Алискерова это будет лишь второй бой в UFC. В мае он выиграл нокаутом у Фила Хоуза. Россиянин должен был выступить на турнире UFC 291 в конце июля, но его соперник Пауло Коста снялся с боя.

Нассурдин Имавов в июне встречался с Крисом Кёртисом. Поединок был признан несостоявшимся, так как Кёртис не смог продолжить бой после столкновения головами.

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