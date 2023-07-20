Нассурдин Имавов и Икрам Алискеров проведут бой на UFC 294 в Абу-Даби

Пресс-служба UFC официально анонсировала поединок в средней весовой категории между российским бойцом Икрамом Алискеровым и Нассурдином Имавовым, который представляет Францию.

Бой добавлен в кард турнира UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби. Напомним, ранее также стало известно, что в этот же вечер состоятся бои Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой и Хамзата Чимаева с Пауло Костой.

Фото: Пресс-служба UFC

Для Икрама Алискерова это будет лишь второй бой в UFC. В мае он выиграл нокаутом у Фила Хоуза. Россиянин должен был выступить на турнире UFC 291 в конце июля, но его соперник Пауло Коста снялся с боя.

Нассурдин Имавов в июне встречался с Крисом Кёртисом. Поединок был признан несостоявшимся, так как Кёртис не смог продолжить бой после столкновения головами.