«Теперь ты от меня не спрячешься». Пауло Коста обратился к Чимаеву

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста обратился к шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву, бой с которым был анонсирован сегодня.

«Это ж просто огонь. Он боится меня. Теперь ты от меня не спрячешься. От меня не скроешься, клянусь богом. Мне даже тебя жаль», — сказал Коста на видео в социальных сетях.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2018 году и в июле 2020-го провёл свой первый поединок в UFC.

В апреле 2022 года на турнире UFC 273 Чимаев победил единогласным судейским решением бывшего претендента на титул, бразильца Гилберта Бёрнса, после чего на UFC 279 в сентябре досрочно финишировал в первом раунде американца Кевина Холланда.