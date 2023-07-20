«Теперь ты от меня не спрячешься». Пауло Коста обратился к Чимаеву
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста обратился к шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву, бой с которым был анонсирован сегодня.
«Это ж просто огонь. Он боится меня. Теперь ты от меня не спрячешься. От меня не скроешься, клянусь богом. Мне даже тебя жаль», — сказал Коста на видео в социальных сетях.
Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2018 году и в июле 2020-го провёл свой первый поединок в UFC.
В апреле 2022 года на турнире UFC 273 Чимаев победил единогласным судейским решением бывшего претендента на титул, бразильца Гилберта Бёрнса, после чего на UFC 279 в сентябре досрочно финишировал в первом раунде американца Кевина Холланда.
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