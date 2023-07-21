Менеджер бойца UFC Алексеевой объяснил, почему она должна легко победить Диксон

Александр Скаредин, менеджер россиянки, уроженки Казахстана Ирины Алексеевой, поделился мнением о её оппонентке по второму поединку в UFC Мелиссе Диксон (Великобритания). Их поединок должен состояться 14 октября.

«По поводу соперницы. Ну, смотрите, мы видели её бой с Железняковой. Видели, что там вообще всё было без вариантов. И как бы только в борьбе она смогла каким-то образом победить. А у Ирины достаточно серьёзная база борьбы, поэтому мы считаем, что угрозы с этой стороны какой-то серьёзной не будет. И у нашей спортсменки есть достаточно неплохой, сильный, увесистый такой удар. Вот поэтому мы считаем, что Ирина является фавориткой в этом бою и достаточно уверенно должна его забирать», — приводит слова Скаредина Legalbet.kz.