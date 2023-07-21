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Шлеменко поблагодарил болельщиков после победы над Алексом Оливейрой

Шлеменко поблагодарил болельщиков после победы над Алексом Оливейрой
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился эмоциями после победы над бразильцем Алексом Оливейрой на турнире Shlemenko Fighting Championship 8, который состоялся в Омске сегодня, 21 июля.

Поединок завершился победой Шлеменко удушающим приёмом в первом раунде.

«Спасибо вам всем, мы сделали это. За меня говорят многое. Пора завязывать, перевязывать. Я вышел на восьмитысячную арену. И как я мог проиграть? Я вышел для вас. И хорошо всё получилось. Мы сила! Также, несмотря ни на что, друзья — давайте не будем унывать. Всё у нас будет хорошо», — сказал Шлеменко после боя.

Всего в активе Александра Шлеменко в профессиональных смешанных единоборствах 62 победы, 15 поражений и одна ничья.

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