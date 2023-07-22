Сехудо: победитель боя Чимаев — Коста, скорее всего, станет претендентом на титул

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что поединок между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой будет носить статус претендентского.

Бой пройдёт на турнире UFC 294, который состоится 21 октября в Абу-Даби.

«Мне это нравится. Победитель этого боя, скорее всего, станет претендентом на титул чемпиона в среднем весе. Хамзат Чимаев — упорный парень, любит бороться, выбрасывает удары руками. Он поднимается в средний дивизион и собирается подраться с довольно большим средневесом. Сама большая интрига здесь — это то, сможет ли Чимаев провести Косте тейкдаун? Сможет ли перевести и удержать его на земле?» — сказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.