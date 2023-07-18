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Стивен Эй Смит назвал бойца, с которым не стоит встречаться Девину Хейни

Стивен Эй Смит назвал бойца, с которым не стоит встречаться Девину Хейни
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Известный американский телеведущий Стивен Эй Смит назвал бойца, который, по его мнению, победит действующего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Девина Хейни (30-0, 15 KO).

«Я смотрю на Джервонту Дэвиса, смотрю на Девина Хейни и думаю о том, что ему не стоит встречаться с Джервонтой Дэвисом. Ему нужно держаться подальше от этого парня.

Хейни слишком много пропускает, а с Дэвисом нельзя этого делать. Нельзя, потому что это обернётся проблемой», – сказал Смит в эфире ESPN.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Хейни победил единогласным судейским решением украинца Василия Ломаченко. Дэвис в апреле нанёс первое поражение звёздному соотечественнику Райану Гарсии, нокаутировав его в восьмом раунде.

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