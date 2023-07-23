Аспиналл высказался о возможном поединке с Сергеем Павловичем

Британский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Том Аспиналл ответил на вопрос о возможном поединке с россиянином Сергеем Павловичем.

«Мне всё равно, я готов драться с любым. Просто не думаю, что сейчас этот бой имеет смысл. Я дважды должен был драться с ним, но оба раза он отказывался. Не говорю, что боится меня. Просто это то, что есть. В любом случае мы все друг с другом подерёмся, это лишь вопрос очерёдности», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.

Сергей Павлович занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Российский боец выиграл последние шесть поединков, все — нокаутами в первых раундах.

Аспиналл вернулся после травмы колена, из-за которой пропустил год, и выиграл техническим нокаутом у Марчина Тыбуры.