Аспиналл высказался о возможном поединке с Сергеем Павловичем

Британский боец смешанных единоборств, пятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Том Аспиналл ответил на вопрос о возможном поединке с россиянином Сергеем Павловичем.
«Мне всё равно, я готов драться с любым. Просто не думаю, что сейчас этот бой имеет смысл. Я дважды должен был драться с ним, но оба раза он отказывался. Не говорю, что боится меня. Просто это то, что есть. В любом случае мы все друг с другом подерёмся, это лишь вопрос очерёдности», — сказал Аспиналл на пресс-конференции.
Сергей Павлович занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Российский боец выиграл последние шесть поединков, все — нокаутами в первых раундах.
Аспиналл вернулся после травмы колена, из-за которой пропустил год, и выиграл техническим нокаутом у Марчина Тыбуры.
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