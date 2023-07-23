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Боец UFC Крэйг: если Чимаев повалит меня, то попадётся на «треугольник»

Боец UFC Крэйг: если Чимаев повалит меня, то попадётся на «треугольник»
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Шотландский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Пол Крэйг прокомментировал своё выступление на турнире UFC Fight Night 224, состоявшемся на минувших выходных в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Крэйг победил бразильца Андре Муниза техническим нокаутом во втором раунде, получив бонус за лучшее выступление вечера.

«У меня осталось ещё пять лет в организации, и я собираюсь уйти с небольшим куском металла, будь то средний или полутяжёлый вес. Мы идём.

Бой с Чимаевым? Если он повалит меня, то есть большая вероятность того, что он попадётся на «треугольник», – сказал Крэйг на послематчевой пресс-конференции.

Полу Крэйгу 35 лет. Боец выступает в UFC с 2016 года и провёл в организации 16 боёв, одержав десять побед.

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