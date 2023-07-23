Боец UFC Крэйг: если Чимаев повалит меня, то попадётся на «треугольник»

Шотландский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Пол Крэйг прокомментировал своё выступление на турнире UFC Fight Night 224, состоявшемся на минувших выходных в Лондоне (Великобритания).

Напомним, Крэйг победил бразильца Андре Муниза техническим нокаутом во втором раунде, получив бонус за лучшее выступление вечера.

«У меня осталось ещё пять лет в организации, и я собираюсь уйти с небольшим куском металла, будь то средний или полутяжёлый вес. Мы идём.

Бой с Чимаевым? Если он повалит меня, то есть большая вероятность того, что он попадётся на «треугольник», – сказал Крэйг на послематчевой пресс-конференции.

Полу Крэйгу 35 лет. Боец выступает в UFC с 2016 года и провёл в организации 16 боёв, одержав десять побед.