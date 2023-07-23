Чимаев: три дивизиона — мой план, я готов драться в любом весе
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Шведско-чеченский непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев заявил о готовности побороться за титул чемпиона в трёх весовых категориях.
«Я готов драться в любом дивизионе. Когда Прохазка травмировался, я просил бой за титул в полутяжёлом весе с Гловером Тейшейрой. Этого не случилось, но не страшно — всё ещё будет. Все титулы скоро будут моими. Я готов конкурировать в любом дивизионе, для меня нет разницы. Я могу спуститься и в полусредний вес. Мне просто нужно время. В прошлый раз мне дали только четыре недели.
Три дивизиона по меньшей мере – это мой план. Если кто-то хочет драться, вес не имеет значения», — приводит слова Чимаева TNT Sports.
Чимаев на данный момент выиграл все 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах.
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