Чимаев: три дивизиона — мой план, я готов драться в любом весе

Шведско-чеченский непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев заявил о готовности побороться за титул чемпиона в трёх весовых категориях.

«Я готов драться в любом дивизионе. Когда Прохазка травмировался, я просил бой за титул в полутяжёлом весе с Гловером Тейшейрой. Этого не случилось, но не страшно — всё ещё будет. Все титулы скоро будут моими. Я готов конкурировать в любом дивизионе, для меня нет разницы. Я могу спуститься и в полусредний вес. Мне просто нужно время. В прошлый раз мне дали только четыре недели.

Три дивизиона по меньшей мере – это мой план. Если кто-то хочет драться, вес не имеет значения», — приводит слова Чимаева TNT Sports.

Чимаев на данный момент выиграл все 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах.