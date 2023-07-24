Гэтжи намерен победить Махачева, чтобы закрыть поражение в бою с Хабибом
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Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи рассказал, почему особенно сильно хотел бы провести поединок с россиянином Исламом Махачевым.
«Бой с Исламом за титул? Абсолютно точно, я хочу этот поединок! Это даст мне возможность реабилитироваться. Хабиб победил меня – это известный факт. Ислам в некотором роде его протеже. Так что я могу немного отыграться. Кроме того, Махачев победил Оливейру, так что я мог бы закрыть сразу два поражения», — сказал Гэтжи на канале TMZSports в YouTube.
Напомним, 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) Гэтжи проведёт бой с соотечественником Дастином Порье. Поединок пройдёт на турнире UFC 291.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
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