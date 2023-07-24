Камил Гаджиев назвал главного кандидата на титульный бой в тяжёлом весе UFC

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о победе британца Тома Аспиналла в поединке с представителем Польши Марчином Тыбурой. Бойцы встречались на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 224. Аспиналл победил техническим нокаутом в первом раунде.

«Аспиналл очень крут. Я был уверен, что он выиграет. Парень с удивительной нервной системой. Очень крут. Я бы посмотрел бой Аспиналл – Павлович. Сейчас есть пауза. Самый явный претендент на титульный бой – Павлович. Для меня. Ну и он возглавляет рейтинг тяжеловесов. Дальше очень близко Аспиналл. Вот это был бы бой на самом деле!» — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC: