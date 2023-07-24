«Одно из моих любимых фото». Майк Тайсон опубликовал архивный снимок с Мохаммедом Али

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный американец Майк Тайсон опубликовал в социальных сетях архивный снимок с легендарным соотечественником Мохаммедом Али.

«Одно из моих любимых фото с Величайшим» – написал Тайсон.

Фото: из личного архива Майка Тайсона

Майку Тайсону 57 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 1985 году и уже в ноябре 1986-го сразился за титул WBC в супертяжёлом весе, нокаутировав во втором раунде соотечественника, Тревора Бербика. В марте 1987 года Тайсон объединил титулы WBC и WBA, одолев единогласным решением земляка Джеймса Смита, а затем отобрал у Тони Такера пояс IBF, став абсолютным чемпионом мира.

Всего на счету «Железного» Майка 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений в профессиональном боксе.