Ковалёв вспомнил бой в любительском боксе, после которого решил перейти в профессионалы

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound, россиянин Сергей Ковалёв разместил новый пост у себя в социальных сетях, где вспомнил свой финальный поединок на чемпионате России 2008 года. Сергей тогда встречался с Александром Московским и проиграл ему решением судей.
«Мой последний бой на любительском ринге, после которого я принял решение перейти в профи и поехать за своей мечтой в Мекку профессионального бокса. Финал чемпионата России, 2008 год, Калининград», — написал Ковалёв.
В общей сложности Ковалёв за время профессиональной карьеры провёл 40 боёв, добыв победу в 35 поединках, четыре раза уступив, а один бой с его участием был признан ничейным.
Сергей Ковалёв показал тренировку в своём домашнем зале:
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