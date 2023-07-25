Наоя Иноуэ бросил вызов следующему сопернику и получил согласие
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30-летний японский чемпион мира в трёх весовых категориях и абсолютный чемпион в легчайшем весе Наоя Иноуэ после победы в бою с американцем Стивеном Фултоном встретился в ринге с филиппинцем Марлоном Тапалесом, где условился с ним провести поединок. Договорённость оба спортсмена скрепили рукопожатием.
Тапалес является чемпионом WBA и IBF во втором легчайшем весе. За время карьеры он провёл 40 боёв, одержав 37 побед и потерпев три поражения.
Напомним, Иноуэ победил Фултона в восьмом раунде. Наоя отправил оппонента в нокдаун, а когда тот поднялся, обрушил на него серию ударов. Судья принял решение остановить поединок. На счету японца 25 боёв, в которых он добыл 25 побед (22 нокаутом).
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