Ян Блахович — Алекс Перейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в соглавном событии которого сойдутся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович и экс-обладатель титула в средней весовой категории Алекс Перейра.

Посмотреть спортивное мероприятие можно будет на платформе UFC Fight Pass. Увидеть бои можно будет и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира.

Ян Блахович свой последний поединок провёл в декабре прошлого года с Магомедом Анкалаевым. Бой завершился ничьей.

Для Алекса Перейры это будет первый поединок в полутяжёлом весе. Весной этого года бразильский боец проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил чемпионский пояс в среднем дивизионе.