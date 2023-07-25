Ян Блахович — Алекс Перейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 29 на 30 июля в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 291, в соглавном событии которого сойдутся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович и экс-обладатель титула в средней весовой категории Алекс Перейра.
Посмотреть спортивное мероприятие можно будет на платформе UFC Fight Pass. Увидеть бои можно будет и на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира.
Ян Блахович свой последний поединок провёл в декабре прошлого года с Магомедом Анкалаевым. Бой завершился ничьей.
Для Алекса Перейры это будет первый поединок в полутяжёлом весе. Весной этого года бразильский боец проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил чемпионский пояс в среднем дивизионе.
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